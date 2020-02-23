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شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحرس الوطني يُقلد ذوي الشهداء والمصابين وسام الملك عبدالعزيز (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استقبل الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، اليوم الأحد، عدداً من ذوي شهداء الواجب والمصابين من قوات الوزارة.
وأكدت الوزارة، أن الأمير عبدالله بن بندر قلّدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
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