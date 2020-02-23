شكرا لمتابعة خبر عن المرصد الفلكي يُحدد غرة شهر رجب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أن غدًا الاثنين هو المكمل لشهر جمادي الآخرة، ويوم الثلاثاء سيكون غرة شهر رجب.

وقال المرصد « حسب المعطيات العلمية يغرب القمر اليوم الأحد 29جمادي الآخرة 23فبراير 2020 قبل الشمس وغدا يغرب بعد الشمس بمدة تزيد عن 42 دقيقة وبهذا يعد غدا مكمل وبداية شهر رجب ستكون يوم الثلاثاء 25 فبراير ان شاء الله وهو ما يتوافق مع تقويم أم القرى».