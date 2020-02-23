شكرا لمتابعة خبر عن المرصد الفلكي يُحدد غرة شهر رجب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أن غدًا الاثنين هو المكمل لشهر جمادي الآخرة، ويوم الثلاثاء سيكون غرة شهر رجب.
وقال المرصد « حسب المعطيات العلمية يغرب القمر اليوم الأحد 29جمادي الآخرة 23فبراير 2020 قبل الشمس وغدا يغرب بعد الشمس بمدة تزيد عن 42 دقيقة وبهذا يعد غدا مكمل وبداية شهر رجب ستكون يوم الثلاثاء 25 فبراير ان شاء الله وهو ما يتوافق مع تقويم أم القرى».
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الفلكي يُحدد غرة شهر رجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.