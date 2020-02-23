شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف أخر تطوروات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جددت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تأكيدها على أنه لا يوجد حتى الأن أي إصابات في المملكة بكورونا (Covid-19).
ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم ازداد عن أمس ليبلغ (78767) شخص معظمهم في الصين، وتعافى منهم(23179) بينما توفي(2477).
ودعت الوزارة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية للصحة.
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