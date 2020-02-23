شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كليب « بنت جدة» على غرار «بنت مكة» يشعل غضبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أثار فيديو كليب ” بنت جدة ” الجديد الذي انتشر خلال الساعات الماضيىة غلى منصات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا.
وكانت ” صدى ” رصدت منذ أيام فيديو كليب بنت مكة الذي أثار غضب المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في الأمر؛ حيث تم فتح تحقيق في انتشار الفيديو لمعاقبة القائمين عليه؛ لمخالفته عادات وتقاليد وقدسية مكة.
وتساءل المواطنون عن الهدف وراء هذه الفيديوهات التي ظهرت مؤخرًا؛ مطالبين معرفة من يقف وراءها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كليب « بنت جدة» على غرار «بنت مكة» يشعل غضبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.