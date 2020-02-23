شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كليب « بنت جدة» على غرار «بنت مكة» يشعل غضبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار فيديو كليب ” بنت جدة ” الجديد الذي انتشر خلال الساعات الماضيىة غلى منصات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا.

وكانت ” صدى ” رصدت منذ أيام فيديو كليب بنت مكة الذي أثار غضب المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في الأمر؛ حيث تم فتح تحقيق في انتشار الفيديو لمعاقبة القائمين عليه؛ لمخالفته عادات وتقاليد وقدسية مكة.

وتساءل المواطنون عن الهدف وراء هذه الفيديوهات التي ظهرت مؤخرًا؛ مطالبين معرفة من يقف وراءها.