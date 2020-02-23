«الشؤون الإسلامية» تحدد 5 ضوابط جديدة لمكبرات الصوت داخل المساجد وخارجها

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 5 ضوابط لاستخدام مكبرات الصوت الداخلية والخارجية للمساجد؛ منها منع استخدام محسنات الصوت، واعتماد درجة الصوت دون المتوسطة بدرجة.
ووفق ما جاء على «هاشتاق السعودية»، فإن تلك الضوابط تؤكد أنه سيتم الاكتفاء بأربعة مكبرات للصوت خارج المسجد، وتكون في المئذنة، مع اعتماد درجة الصوت المقررة، وهي ما دون المتوسط بدرجة، مع منع محسنات الصوت داخل المسجد، وعدم المبالغة في عدد السماعات الداخلية، فيما أكدت الوزارة الاكتفاء بما يُحتاج إليه فعلًا في إيصال الصوت.
وتأتي هذه الضوابط على خلفية كثرة الشكاوى من ارتفاع أصوات المكبرات في المساجد، والتشويش الحاصل بسبب تداخل الأصوات بعضها مع بعض.
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