لتمكين الأسر المنتجة.. بنك التنمية الاجتماعية يتوسع في مبادرة يمام كافيه

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، توسُّعه في تمكين الأسر المنتجة، ضمن الخدمات المالية وغير المالية وحلول الأعمال التي يقدمها البنك.

ومن أحدث الخدمات التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية، التوسع في برنامج مبادرة يمام كافيه، والذي تتلخص فكرته في توفير عدة مواقع متخصصة ومهيئة بشكل كامل؛ لإنفاذ الأسر المنتجة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر عملها مباشرة في تقديم خدمات الإعاشة في المنافذ المجهزة وفق أفضل الممارسات المعتمدة فنيًا وتجاريًا.

ما الهدف من مبادرة يمام كافيه؟

وتمكِّن مبادرة يمام كافيه الأسر المنتجة من تحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة، وتنوعت تلك المواقع بين القطاعات الحكومية والخاصة، يتم فيها تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة صُنعت بأيدٍ سعودية، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن التوسع في تمكين الأسر المنتجة ، يأتي ضمن جهود البنك بالتعاون مع شركائه في سبيل إنفاذ أكبر لمثل هذه الفئة من المشاريع إلى الأسواق، وتنويع قنوات البيع المتاحة لهم.

ويهدف بنك التنمية الاجتماعية من خلال التوسع في مبادرة يمام كافيه، تطوير خبرات الأسر المنتجة ومهاراتهم، ورفع نسب نجاح مشاريع الأسر المنتجة، وتفعيل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .

كما يهدف بنك التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة يمام كافيه وتمكين الأسر المنتجة، المساهمة في معالجة البطالة، وتوفير الوظائف المناسبة لأفراد المجتمع، بما يضيف للاقتصاد الوطني، وتنمية عجلة الاقتصاد في المجالات الأخرى ذات العلاقة، التي تنعكس إيجابًا على المنظومة الاقتصادية ككل، ابتداء من المواطن ومرورًا ببقية الجهات الحكومية والخاصة.

كيف يسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم الأسر المنتجة؟

وبحسب نائب رئيس قطاع التمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، فإن مبادرة يمام كافيه، واحدة من المبادرات التي أسهمت في تمكين الأسر المنتجة، من ممارسة الأنشطة التجارية المبنية على تقديم خدمات الإعاشة وفق ضوابط ضامنة لجودة الخدمة المقدمة، لتمكنهم من زيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم باستمرار.

وتعزز مبادرة يمام كافيه إنفاذ أكبر لمثل هذه المشاريع إلى الأسواق، إذ يهدف بنك التنمية من مبادرة يمام كافيه إلى توفير منافذ بيع داخل المنشآت الحكومية والخاصة، لتسويق منتجات الأسر المنتجة من قطاع الأغذية والمشروبات.

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مليون ريال..إجمالي إيرادات منافذ يمام كافيه

وأشار نائب رئيس قطاع التمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي إلى أن تجربة منافذ يمام كافيه، حققت نجاحات مميزة خلال عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ في المنافذ التي تم افتتاحها ابتداء من مقرات بنك التنمية نفسه، ومن ثم بالتوسع مع شركاء النجاح في عدد من المقرات شملت كلًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبنك البلاد، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وكليات سليمان الراجحي.

وكان آخرها الاحتفال بافتتاح فرع يمام كافيه في الإدارة العامة للجوازات، إذ حقق تشغيل هذه المقرات بمشاريع الأسر المنتجة نموًا في حجم مبيعات المشاريع المشغلة لمنافذ يمام كافيه؛ ليصل إجمالي ايراداتهم في عام ٢٠١٩ نحو مليون ريال سعودي.

كما ساهمت مشاريع الأسر المنتجة، من خلال مبادرة يمام كافيه، في استحداث العديد من الوظائف من خلال سبعة منافذ نشطة حاليًا.

وقال الحميدي، إن بنك التنمية يطمح خلال عام 2020، لمضاعفة منافذ يمام كافيه لتشمل مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، وتقديم دعم أكبر لتلك الأسر من خلال التطوير المستمر للمنتجات والخدمات ونماذج .

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