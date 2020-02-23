بالفيديو.. الجدعان يرسم خارطة طريق لمجموعة العشرين.. تقوم على (3) محاور

رسم وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأحد، خارطة طريق لوزراء مالية «مجموعة العشرين»، حدّد معالمها في 3 أهداف.

وخلال مؤتمر صحفي لوزراء مجموعة العشرين، اليوم الأحد، بالرياض، أوضح الجدعان، أن خارطة الطريق لدورة هذا العام، لها 3 أهداف نبيلة، أولها: تمكين الناس، خاصة النساء والشباب، من خلال تهيئة الظروف للعيش الكريم والعمل والازدهار.

أما الهدف الثاني فقد لخصه الجدعان، في حماية كوكب الأرض من الظواهر البيئية غير الحميدة، وذلك خلال تعزيز جهود التعاون والعمل الجماعي لحماية كوكب الأرض من هذه الظواهر، فيما أشار الجدعان، إلى أن الهدف الثالث لخارطة الطريق، يقوم على تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات حديثة يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكارات والتقدم التكنولوجي.

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