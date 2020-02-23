جامعة القصيم تقيم ندوة علمية ومعرضًا مصاحبًا لحملة «حياتك أهم»

تقيم جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الهندسة، ندوة ومعرضًا مصاحبًا لحملة «حياتك أهم»، برعاية أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وتبدأ الفعاليات من يوم غد الإثنين، ولمدة ثلاثة أيام، في مقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية. وتأتي حملة «حياتك أهم» لتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية لتحقيق ورفع السلامة للفرد والمجتمع، وتعزيز روح التكاتف بين القطاعات الحكومية والمجتمع لاستشعار المسؤولية الشخصية تجاه رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته، أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور مشعل المشيقح، أن الحملة بما تشملها من ندوة علمية ومعرض مصاحب تهدف لرفع الوعي المروري بالمجتمع تجاه مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، والحد من الحوادث المترتبة على هذه المخالفة، التي أودت بحياة كثير من الأرواح، كما تعزز روح التعاون بين الجهات ذات العلاقة لرفع الوعي المروري والحد من المخالفات.

وأضاف المشيقح، أن الندوة تتخللها مناقشة عدد من أوراق العمل منها، أهمية الدراسات المرورية في رفع مستوى السلامة المرورية، وسلوكيات مستخدم الطريق وآثارها السلبية على المجتمع، خاصة مخاطر استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة، وكذلك السلامة المرورية بين الواقع والمأمول، والإسعافات الأولية للحوادث المرورية، إضافة إلى التكيف السلوكي لدى قائد المركبة، والآثار الصحية الناجمة عن الحوادث المرورية وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، علاوة على دور الهندسة المرورية في معالجة المخاطر المحتملة على الطرق، وأثر التقنية عليها.

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