بقيمة تتجاوز الـ65 مليون ريال.. «الطيران المدني» تُلزم الناقلات الجوّية بدفع تعويضات للمسافرين

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني، الناقلات الجوّية بدفع تعويضات للمسافرين خلال عامي 2018 – 2019م، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 65 مليون ريال سعودي.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الطيران المدني» إلى أن ذلك تنفيذًا لمواد «لائحة حماية حقوق العملاء»، مُبينة أن أبرز الحالات التي تم تعويضها للمسافرين هي: فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات.

وأوضحت «هيئة الطيران المدني»، أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية.

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