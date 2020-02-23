من هي جهاد الخالدي الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى العربية

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الموسيقى في خطوة أولى لبدء أعمال الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطوير قطاع الموسيقى السعودي بمختلف اتجاهاته.

النساء يدعمن تطوير الثقافة في السعودية

تعد هيئة الموسيقى واحدة من إحدى عشر هيئات جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لخدمة وتطوير القطاعات الثقافية الفرعية التي اشتملت عليها وثيقة رؤيتها وتوجهاتها التي أعلنت عنها في شهر مارس المنصرم.

ويسهم «النساء» في الانفتاح الثقافي الذي تشهده السعودية ويقدمن نماذج يحتذى بها، وتظهر الوجوه النسائية بقوة مع سياسة الانفتاح الثقافي والفني والفكري الذي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

جهاد الخالدي تتقدم بالشكر لوزير الثقافة على ثقته بإسناد المنصب لها

وفي أول تعليق لها، تقدمت جهاد الخالدي بالشكر لسمو وزير الثقافة، مغردة على صفحتها بتويتر «أشكر سمو وزير الثقافة على ثقته الكريمة بتعييني رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الموسيقى، سأعمل على تحقيق تطلعات وزارة الثقافة في القطاع الموسيقي، وبناء البنية التحتية التي تساعد على تعليم ونشر الوعي والتذوق الموسيقي في المجتمع».

من هي جهاد الخالدي الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى

هي جهاد بنت عبدالإله حسين الخالدي، حاصلة على بكالوريوس تربية موسيقية (صولفيج)٬ وبكالوريوس عزف تخصص «كمان»٬ من المعهد العالي الموسيقى «الكونسرفتوار» بالقاهرة٬ وحاصلة على ‎ بكالوريوس في المحاسبة من جامعه عين شمس المصرية٬ ودرجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال من بريطانيا.

عزفت جهاد الخالدي في أوركسترا الكونسرفتوار لمدة ٨ أعوام، واشتركت في العزف بالعديد من الحفلات الكلاسيكية الموسيقية في القاهرة والعديد من الدول الأوروبية٬ وعملت كمحاضر في جامعة دار الحكمة لمادة تذوق الموسيقى.

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وكانت «جهاد الخالدي» أول موسيقية تمسك بآلة الكمان لتعزف وتدرب، بعد انتظارها سنوات لتحقيق الحلم بالعزف داخل المملكة السعودية وتعليم محبي الموسيقى هذا الفن.

جهاد الخالدي: لم يكن هناك ما يسمى بزمن الممنوع

وقالت جهاد الخالدي في أحد حواراتها إنه لم يكن هناك ما يسمى بـ «زمن الممنوع»، خاصة أنها عملت لمدة «20» عامًا في المجال الطبي وعملت كمدير مالي أحد المستشفيات.

وأوضحت قائلة : «لم تكن الموسيقى في حياتي أبدًا هواية، فهي علم ومجهود ومثابرة وشغف حياتي٬ وهي من أصعب الأعمال التي تحتاج إلى تدريب وإصرار وتحدٍ٬ ولم أتوقف عن العزف وممارسة الموسيقى يومًا».

جهاد الخالدي تتمنى أن يؤخذ في الاعتبار تدريس الموسيقى في المدارس

وتتمني «جهاد الخالدي» أن يؤخذ في الاعتبار تدريس الموسيقى في المدارس؛ حيث أصبحت الموسيقى مادة أساسية في كل المدارس العالمية، ضمن مواد الدراسة مثلها مثل الرياضيات والعلوم الأخرى، موضحة أن تدريس الموسيقى في المدارس يتطلب إنشاء كليات تربية موسيقية متخصصة في الجامعات، تتخصص في تخريج دفعات خلال ٤ سنوات٬ تكون قادرة على تدريس الموسيقى في المدارس؛ لأنها تختلف عن تدريس الموسيقي للموهوبين المتخصصين، وتحتاج طرقا تربوية متخصصة.

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