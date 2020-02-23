«البيئة» تُعالج 2600 هكتار من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشرقية وتؤكد استقرار الحالة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية؛ إذ تمكنت الفرق الميدانية من معالجة 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية، مشيرةً إلى عدم وجود أسراب داخل المدن سوى بقع متفرقة في بعض الأماكن.

وأوضحت الوزارة أن 43 فرقة ميدانية تعمل في استكشاف ومكافحة أسراب الجراد في جميع محافظات المنطقة الشرقية؛ حيث أكملت استكشاف أغلب المناطق الزراعية والمدن القرى، باستخدام 1950 لترًا من المبيدات، مشيرةً إلى أن نتائج المكافحة مرضية، وإلى أن الفرق الميدانية تتابع حركة الأسراب، ومتى تستقر في منطقة تكافحها مباشرةً.

وعن حالة الجراد في المحافظات والمدن والمناطق الزراعية، أفادت الوزارة بأن محافظتي الدمام وحفر الباطن خاليتان تمامًا من الجراد، وبأنه توجد بقايا أسراب في محافظات الخبر، والقطيف، والأحساء، وبقيق، بالإضافة إلى العلياء، وأطفيح، وغرب المطار، كما توجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، ولم تشاهد أسراب على الحدود السعودية العمانية.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق المكافحة الميدانية التابعة لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، تواصل عمليات الاستكشاف والمتابعة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة، لتغطية جميع المزارع، وخارج النطاق العمراني، والأحياء السكنية داخله، مع استمرار تأمين الدعم الفني والمادي بالمبيدات الحشرية اللازمة من قبل فرع الوزارة.

ودعت الوزارة، إلى الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الإلكتروني «بلغ» أو عبر تطبيق «واتساب» على رقم 0530233560.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

أكل الجراد سلاح ذو حدين.. فوائد صحية ويسبب التسمم

«البيئة» تُطلق خدمة «بلغ» للسيطرة على الجراد والآفات في عموم المملكة

بالفيديو.. «البيئة» تنفي نقل الجراد لفيروس كورونا.. وتؤكد صعوبة مكافحته داخل المدن