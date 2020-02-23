بتكلفة إجمالية 157 مليون ريال.. أمير الحدود الشمالية يدشن المشروعات الصحية

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، مشروعات صحية في المنطقة لعام 2020 بتكلفة إجمالية بلغت 157 مليون ريال.

ونوَّه أمير الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للقطاع الصحي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافةً، بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيث كانوا، لتوفير الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها للمواطنين في شتى أنحاء المملكة.

وقال: «نحتفل اليوم بافتتاح هذه المشروعات التخصصية المهمة في منطقة الحدود الشمالية، التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالشأن الصحي في البلاد»، منوهًا بدور وزير الصحة واهتمامه بالتنمية الصحية في جميع أرجاء المملكة، مشيدًا بحرصه على تحقيق التنمية الصحية المتوازنة بكافة المناطق بما يخفف حالات الإحالة خارج المناطق.

وأبدى أمير الحدود الشمالية إعجابه بما شاهده من مشروعات تعطي آمالًا كبيرة للمستقبل الصحي بالمنطقة وتصف بوضوح حجم العمل الذي تقوم به الوزارة من أعمال متميزة وخدمات تطويرية مستمرة ترتبط ببرامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير القطاع الصحي، لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة من خلال نماذج عمل واستثمار متطورة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى كفاءة، مؤكدًا أهمية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المنطقة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لهذا القطاع المهم.

وخلال الحفل الخطابي الذي أقيم في المبنى الإداري في برج الشمال الطبي، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بهذه المناسبة، أن المشروعات الصحية الجديدة هي تتويج للدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مشيرًا إلى أن المشاريع المنفذة ستقدم نقلة نوعية للخدمات الصحية للحالات المتقدمة في المنطقة؛ وذلك من خلال سرعة قبول الحالات الحرجة بزيادة السعة السريرية، وتقليل نسبة انتظار مرضى العمليات المجدولة.

واختتم وزير الصحة كلمته بالشكر الجزيل لأمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بالمنطقة، ولكافة الزملاء في المديرية العامة للشؤون الصحية، والعاملين في المرافق الصحية للارتقاء بمستويات الأداء في هذه المرافق، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا لمشاريع صحة الحدود الشمالية 2020 التي شملت التشغيل الكامل لبرج الشمال الطبي، الذي يقع على مساحة 18 ألف متر مربع، بسعة 300 سرير، ويخدم جميع سكان المنطقة، وافتتاح ملحق مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية، والتشغيل التدريجي لبرج النساء والولادة برفحاء.

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‏‎وفِي ختام الحفل، كرَّم أمير منطقة الحدود الشمالية عددًا من الجهات الداعمة والمشارِكة في إنجاز المشاريع الصحية بالمنطقة، فيما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من معالي وزير الصحة.

ثم تجول في المبنى المكون من أربعة أدوار، والتقى الطاقم الطبي والإداري، واطلع على بيئة العمل في جميع الأقسام.

بعد ذلك، أطلق أمير منطقة الحدود الشمالية «إلكترونيًّا» مبادرة اليوم الوطني للزواج الصحي، التي تستهدف التثقيف الصحي والحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية وإعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض إلى الطرف الآخر أو إلى الأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين، من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

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