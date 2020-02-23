السعودية اليوم / الرئيس الصيني: فيروس (كورونا) اخطر حالة طوارئ صحية تشهدها البلاد



بكين 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

وصف الرئيس الصيني شي جين بينج عدوى فيروس كورونا المتحور بأكبر أزمة صحية في تاريخ بلاده منذ تأسيسها عام 1949.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الرئيس الصيني أكد خلال لقاء عن مكافحة فيروس سارس-كو في2- أن هذا الوباء يعّد أكبر حالة طوارئ صحية عامة مقرونة بأسرع وأوسع قدر من انتشار العدوى وأصعب وقاية وسيطرة منذ تأسيس الصين الجديدة".

وأوضح أن جهود مكافحة الفيروس والسيطرة على انتشاره التي تقوم بها الصين وصلت الى مرحلة حاسمة غير ان الوضع لا يزال "خطيرا ومعقدا".

وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس (كورونا المستجد) ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 2445 شخصًا في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 77041 شخصًا في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة في مختلف مناطق البلاد.

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18:25ت م

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