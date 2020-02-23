السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة شيشي جيما في اليابان



طوكيو 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

ضرب زلزال اليوم بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزيرة "شيشي جيما" في اليابان .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 166 كيلومترا شمال شرقي منطقة شيشي جيما.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

18:22ت م

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