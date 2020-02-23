شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب ضالة تقتل طفلا عمره عامين فى مزرعة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت مجموعة كلاب ضالة في إحدى مزارع بلدة البطالية بالأحساء طفلا عمرة عامين وتسببت فى مقتله.

وتناولت منصات التواصل الاجتماعية قصة الطفل بشكل واسع.

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روت أسرة الطفل تفاصيل الحادث لـ " اليوم " : كنا في نزهة أمس السبت في إحدى الاستراحات الزراعية، وحينما فقدنا الطفل ظللنا بحث عنه فوجدناه في مزرعة مجاورة بعدما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة.

وأضافت الأسرة : نقلناه على الفور إلى إحدى المستوصفات القريبة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت مصادر بأن الشرطة فتحت تحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادثة ولم يصدور بيان رسمي حيال الحادثة حتى مثول الخبر للنشر.