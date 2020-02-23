فيوري ووايلدر جاهزان لنزالهما التاريخي في لاس فيجاس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات العملاقان تايسون فيوري وديوبتاي وايلدر جاهزين لنزالهما التاريخي في مدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

الملاكم الأمريكي وايلدر ونظيره البريطاني فيوري أنهيا عملية الوزن قبل النزال التاريخي فجر الأحد.

النزال مكرر بعد اللقاء الأول في ديسمبر/كانون الأول 2018 على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل والذي انتهى بالتعادل.

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وايلدر بلغ وزنه 105 كيلوجرامات وهو الأثقل للملاكم الأمريكي منذ احترافه تلك الرياضة.

بدوره، يخوض فيوري النزال بوزن بلغ قرابة الـ123 جراماً ما يجعله أثقل من منافسه بنحو 18 كيلوجرامات.

ومن المتوقع أن يحقق النزال عائدات تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني نتيجة حضور الجماهير والبث التلفزيوني عالمياً.