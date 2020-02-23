2020-02-23

الصحة : لم يتم اكتشاف حالات كورونا الجديد في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم ظهور أي إصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقالت الصحة : بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

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ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 78767 شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (23179) بينما توفي (2477).

ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار.

يأتي هذا فيما وصف الرئيس الصيني شي جين بينج عدوى فيروس كورونا المتحور بأكبر أزمة صحية في تاريخ بلاده منذ تأسيسها عام 1949.

وأكد الرئيس الصيني خلال لقاء عن مكافحة فيروس سارس-كو في2- أن هذا الوباء يُعد أكبر حالة طوارئ صحية عامة مقرونة بأسرع وأوسع قدر من انتشار العدوى وأصعب وقاية وسيطرة منذ تأسيس الصين الجديدة.

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