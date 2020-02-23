وزراء مالية G20: ملتزمون بتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية.

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وفي البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء المالية في مجموعة العشرين الذي عقدت فعالياته على مدى يومين في الرياض تعهد المجتمعون على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو.

وللاطلاع على البيان الختامي كاملًا يرجى الضغط: (هنا).

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