السعودية | الصحة السعودية: لا خطورة من استلام الطرود البريدية من الصين

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: لا خطورة من استلام الطرود البريدية من الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الصحة السعودية، عدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي سُجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

واستبعدت الوزارة في بيان لها، انتقال الفيروس عبر البضائع.

وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض، أوضحت وزارة الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة، بإذن الله، بالحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

‏وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة على الرقم 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.