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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت "الصحة" أنه من المستبعد انتقال فيروس كورونا الجديد عبر البضائع، وطمأنت الجميع بعدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها المرض.
وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض فقد أوضحت الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، تجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.
وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الطرود البريدية
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 06:43 PM
أكدت "الصحة" أنه من المستبعد انتقال فيروس كورونا الجديد عبر البضائع، وطمأنت الجميع بعدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها المرض.
وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض فقد أوضحت الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، تجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.
وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
، "الصحة": لا خطورة من استلام الطرود البريدية من الصين ،
المصدر : الخليج 365
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