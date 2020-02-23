محمد بن مسعود - الدمام - رصدتها وحدات الاستطلاع والاستخبارات قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.

وأشار المسماري في تصريح صحفي اليوم إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأضاف: يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعدّ اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مردفاً: "قواتنا لم تردّ حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة". تركيا الجيش الليبي الناطق باسم الجيش الليبي يعلن وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عبر ميناء مصراتة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-23 قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.

وأشار المسماري في تصريح صحفي اليوم إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأضاف: يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعدّ اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مردفاً: "قواتنا لم تردّ حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة". Advertisements 23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 05:52 PM رصدتها وحدات الاستطلاع والاستخبارات رصدتها وحدات الاستطلاع والاستخبارات قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.

وأشار المسماري في تصريح صحفي اليوم إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأضاف: يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعدّ اختراقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مردفاً: "قواتنا لم تردّ حتى الساعة، وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة". ، الناطق باسم الجيش الليبي يعلن وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عبر ميناء مصراتة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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