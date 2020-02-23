- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن «الخارجية» تُنظم زيارة لرؤساء البعثات الدبلوماسية إلى حقل شيبة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نظمت وزارة الخارجية، زيارة لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة في الربع الخالي .
جاءت الزيارة أمس السبت بالتعاون مع شركة أرامكو، إذ تعرفوا خلالها على الحقل النفطي وأبرز ما فيه من خدمات ومعامل إنتاجية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخارجية» تُنظم زيارة لرؤساء البعثات الدبلوماسية إلى حقل شيبة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.