شكرا لمتابعة خبر عن «الخارجية» تُنظم زيارة لرؤساء البعثات الدبلوماسية إلى حقل شيبة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نظمت وزارة الخارجية، زيارة لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة في الربع الخالي .

جاءت الزيارة أمس السبت بالتعاون مع شركة أرامكو، إذ تعرفوا خلالها على الحقل النفطي وأبرز ما فيه من خدمات ومعامل إنتاجية.

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