شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق شكوى من عدم الإنارة في جدة دون حلول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب المواطنون في جدة عن استياءهم من عدم حل مشكلة الإنارة في حي الكندرة، مؤكدين على أنهم قدموا شكوى للبلدية وتم إغلاقها دون حلها. وطالب المواطنون وزير الشؤون البلدية والقروية والأمين العام لأمانة جده بسرعة حل مشاكل الإنارة في حي الكندرة شارع فرات بن ثعلبه. وتفاعلت أمانة جدة مع شكوى المواطنين قائلة : “شكراً لتواصلك، نأمل تزويدنا برقم البلاغ ليتم متابعة البلاغ من قبل دعم عملاء الامانة “.

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