شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسراب الجراد تغطي قرص الشمس على طريق الرياض – الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو، أسراب الجراد تغزو طريق الرياض – الدمام، فيما أوضح موثق المقطع أن الجراد غطّى قرص الشمس من كثافته. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني “بلغ”، لتمكين المستفيدين الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط: هنــــا

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