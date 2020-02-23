شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..ماعز تلد مخلوق غريب في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاجأ مواطن في محافظة الأفلاج ظهر اليوم الأحد بإنتاج ماعز مولود غريب في الشكل والملامح .

وقال المواطن إبراهيم الدماعين تفاجأت اليوم بإنتاج أحد الماعز بمولودين أحدهما ماعز طبيعي والآخر مولود غريب في الشكل والملامح لم يلبث سوا دقائق معدودة ومات .

وتابع : أول مرة في حياتي رغم تربيتي للماشية منذ زمن طويل أرى مثل هذا المولود حيث تكمن غرابة هذا المخلوق في رأسه وشعره وفتحة الفم وعدم وجود أعين له.