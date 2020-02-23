شكرا لمتابعة خبر عن مريض نفسي يهرب من مستشفى في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن مريض نفسي من الهروب من مستشفى الصحة النفسية في جدة الخميس الماضي، وذلك بعد أن قامت أسرته بإيداعه في قسم الطوارئ.

وكشفت صحة جدة تفاصيل الواقعة حيث ذكرت أن أسرة المريض أحضروه يوم الخميس الماضي إلى قسم الطوارئ، وبينما كان في صالة الانتظار غافل المختصين ولاذ بالفرار خارج المستشفى، قبل أن يتم فتح الملف الخاص به.

من جانبها، ناشدت أسرة المريض المساعدة في البحث عنه، مؤكدة أنه تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف بحثها عنه، في حين لم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

ويمكن التواصل مع أسرة المريض الهارب عبر الأرقام التالية (0560220557) (0580325479).