شكرا لمتابعة خبر عن «نوف» وشقيقاتها يفتتحن محلهن بعد التوسعة بالرياض(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - افتتحت نوف وشقيقاتها محلهن في الرياض بعد أن تمت توسعته؛ حيث بادر عددٌ من الشركات والأفراد بدعمهن وتقديم المساعدة لهن.
وكانت ” صدى ” أشارت سابقًا على قصة ” نوف ” وشقيقاتها؛ حيث بدأن المشروع قبل أكثر من تسعة أشهر ببيع الحلويات، ومن ثم توسعن وحولنَ المحل إلى تموينات.
وكشفن الفتيات أنهن يرغبن في استئجار المحل المجاور لمحلهن الحالي للتوسعة وتنشيط حركة البيع، إلا أنهن وجدن صعوبة في ذلك؛ إلا أنه بمساعدات الأخرين تم استئجار الفتحة المجاورة لمحل الفتيات وتسديد إيجارها لمدة 6 أشهر مقبلة .
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