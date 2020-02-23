شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل أول حالة تنويم في قسم الأطفال بمجمع إرادة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض أول حالة تنويم في قسم الأطفال بعد افتتاحه وذلك بناء على تقييم الفريق الطبي بأن الحالة تعاني من اضطراب نفسي يستدعي متابعة دقيقة من الفريق العلاجي بالقسم .

وتعد هذه أول خدمة تنويمية مقدمة في المملكة للأطفال المصابين باضطرابات نفسية وأول تجربة لوجود مرافق أثناء التنويم بالمستشفيات النفسية بالمملكة، إذ جرى تنويم الحالة برفقة الأم.

وقد أشرف على تنويم الحالة استشاري الطب النفسي للأطفال بالمجمع الدكتور عبدالهادي الهبّاد الذي ذكر أن الحالة تحتاج فعليًا إلى رعاية وملاحظة طبية في القسم إذ ستخضع لبرامج تقييم وستحدد لها خطة علاجية متكاملة من قبل الفريق المختص.

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وأوضح مساعد المدير التنفيذي للمجمع للخدمات العلاجية استشاري الطب النفسي الدكتور حسن بن رافع الشهري أن القسم يقدم خدمات نوعية وفريدة لفئة غالية علينا وأكد على ضرورة وجود المرافق مع الحالة للمشاركة في البرامج العلاجية والإشراف على الموافقة للإجراءات الطبية المتخذة لحالة الطفل.

وتابع المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني سير العمل خلال تنويم الطفلة وأثنى على الإجراءات العلاجية المتخذة من قبل الفريق المعالج، مشيدًا بالخطوات التي اتخذها الفريق عند تنويم الحالة وتوضيح ما تم في هذا الخصوص لأسرة المريض والتي سيتم اتباعها مع الحالة، مبينا أن القسم تبلغ السعة السريرية المتاحة له حالياً 5 أسرّة.

وأشار إلى أن افتتاح القسم جاء تلبية للحاجة الماسة لهذه الخدمة ومساهمة من المجمع في تطوير خدمات الصحة النفسية بالمملكة للمستفيدين، وبما يتوافق مع برامج التحول الصحية للمملكة ورؤية الوطن 2030 التي تهتم بالتطوير في الخدمات الصحية وتجويدها .