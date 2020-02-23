شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الطاقة يمازح طلاب جامعة الملك فهد بشأن طريقة تكوين الفريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة برفقة طلاب جامعة الملك فهد. وبدا في المقطع حوار باسم بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان والطلاب بعد أن مازحهم بشأن طريقة تكوين الفريق. وداعب وزير الطاقة الطلاب، قائلا:” لازم يكون معكم واحد قصيمي عشان موضوع التكلفة والحسابات أي شيء فيه قروش عطيه لقصيمي ويكون كل شيء”.

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