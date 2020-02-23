شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان قصير: سعودية تتزوج من أمريكي على الطريقة المدنية .. شاهد ماذا فعلت معه نهاية حفل الزفاف! (فيديو + صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة سعودية خلال زواجها من رجل أمريكي على الطريقة المدنية، وهي طريقة يلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.

قد يهمك ايضاً:

بفستان قصير: سعودية تتزوج من أمريكي على الطريقة المدنية .. شاهد ماذا فعلت معه نهاية حفل الزفاف! (فيديو + صور)



السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويصدر قرارات حاسمة تغير منظومة الحكم في عمان وتطيح بقيادات الحقبة القابوسية!

بطل ”طاش ما طاش” ناصر القصبي يشعل تويتر اليوم الأحد.. شاهد ماذا فعل مع امرأة تشكو من شخير زوجها عند النوم!

هل تذكرون الطفلة “ألما“ نجمة مسلسل “نور ومهند“؟.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 15 عامًا من عرض المسلسل (صور)



بعد تهديد والدة “حلا الترك” لها .. شقيقة “دنيا بطمة” ترد “أركب فوق راسكم وادوسه”.. والنهاية؟ (فيديو)



إعلامي سعودي: فتاة سعودية خلعت الحياء واستبدلته بالوقاحة وقلة الأدب.. والأخيرة ترد باستعراض مفاتن جسدها! شاهد من تكون؟؟ (فيديو)



هذه الأطعمة مسرطنة ومتواجدة في كل منزل.. ابتعد عنها فورًا وجنب عائلتك الأمراض الخطيرة



زواج مذيعة MBC “لجين عمران“ يثير الجدل ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟ (فيديو)



أسد يلتهم جنين جاموس لحظة ولادته.. مشهد صادم يحبس الأنفاس (فيديو)



هذه الأطعمة تنظف الكبد بشكل كامل سريع ومذهل وتنهي أمراضه إلى الأبد.. تناولها تعش مرتاح البال



ابتعد عنه فورُا: هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم .. ‘‘تجنبه وعش مرتاح البال‘‘



Advertisements

أخطر وأغرب 5 حيوانات أليفة تبدو بريئة لكنها قاتلة.. لن تصدق ماهي؟؟ (فيديو)



أسد يفترس ‘‘ظبي عملاق‘‘ في الهواء.. هكذا التهمه أثناء قفزه من مكان مرتفع!!.. والنهاية صادمة للطرفين (شاهد)

وظهر في الفيديو الفتاة وهي سعودية الجنسية وتقيم في الولايات المتحدة وتطلق على نفسها اسم “جوجو”.

وكانت جوجو أعلنت من قبل عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر “إنستغرام” في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت الفتاة أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على “توأم روحها” كما وصفته.

ونشرت “جوجو” عددا من الصور التي جمعتها بخطيبها الأمريكي، كما نشرت صورا من حفل الزفاف الذي اختارت أن ترتدي فيه فستانا أبيض قصيرا .

كما شاركت الفتاة فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره.