شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ”طاش ما طاش” ناصر القصبي يشعل تويتر اليوم الأحد.. شاهد ماذا فعل مع امرأة تشكو من شخير زوجها عند النوم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة فصل قاضٍ سعودي وإنهاء خدماته تأديبيا وتحويله إلى النيابة لتأييده طلاق زوجة من زوجها ومن ثم الزواج بها، واستعانوا بمشهدا شهيرا للفنان ناصر القصبي، في مسلسل ”طاش ما طاش“.

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بطل ”طاش ما طاش” ناصر القصبي يشعل تويتر اليوم الأحد.. شاهد ماذا فعل مع امرأة تشكو من شخير زوجها عند النوم!

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وتفاعل مغردون مع هاشتاق #ناصر_القصبي ، بعد استعادة مشهدا بإحدى حلقات المسلسل التي أدى فيها ناصر القصبي قصة مشابهة لواقعة القاضي المفصول في منطقة القصيم ،وتضمن القصبي واقعة تطليق قاضٍ شرعي لامرأة لجأت إليه تشكو زوجها بسبب معاناتها من شخير زوجها أثناء نومه.

وقال القصبي وقتها للزوج، حينما اكتشف جمال زوجته، إن الشخير موجب للتطليق، ولاحقا ظهر ”القاضي“ في المشهد مع الزوجة المطلقة وهي تقول: ”هذا آخر شي كنت أفكر فيه إنك تكون زوجي في يوم من الأيام“، ليرد القاضي عليها بقوله: إن ”الإنسان ما له إلا ما كتب الله له والزواج ترى هذا أمر مكتوب ومقدر“.

وكانت الجهات المعنية قد أصدرت قراراً بفصل قاضٍ في القصيم وإنهاء خدماته تأديبياً وإحالته للمحاكمة؛ بسبب تورطه بعدة وقائع بينها واقعة تأييده حكماً بطلاق زوجة وزواجه منها مسياراً .