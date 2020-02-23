شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يتقدم في الجوف وسط تراجع كبير للحوثيين.. (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل القوات الحكومية تقدمها في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وسط تراجع كبير لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تمكنت ساعات فجر اليوم الأحد من السيطرة على مساحات واسعة جديدة في مديرية الغيل ولا تزال المقاومة مستمرة للان.

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وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على منطقة الفرع والسلان وبدو السوائل.

وذكرت المصادر أنه لم يتبق من مديرية الغيل إلا القليل, يجري في الأثناء عملية استكمال التحرير والتمشيط.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية على وشك إعلان مديرية الغيل محررة بالكامل, وأنه يجري الآن استكمال عملية التحرير.

وبينت المصادر أن المواجهات التي ماتزال مستمرة حتى اللحظة أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة