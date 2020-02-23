لأول مرة في السعودية.. سابتكو وكاوست تطلقان خدمة التنقل التشاركي

دشنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) خدمة التنقل التشاركي عند الطلب «رِكاب» داخل حرمها الجامعي.

وتعد «ركاب» خدمة رقمية مبتكرة للتنقل بمفهوم تشاركي جديد ومتطور عبر مركبات مجهزة تقنيًّا.

وأوضح المهندس خالد المديفر، رئيس مجلس إدارة (سابتكو)، أن تدشين الخدمة داخل (كاوست) جاء نتيجة لشراكة استراتيجية ونوعية بينها وبين الجامعة، مدعومًا بعمل مشترك.

ونوّه المديفر بالاستفادة من خبرات سابتكو التي اكتسبتها خلال الأربعة العقود الماضية، والإمكانات التي تتيحها الجامعة وكوادرها بالأبحاث المرتبطة بقطاع النقل واختبار نتائجها، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين نمط العيش وجودة الحياة.

وتابع الديفر، أن هذه الشراكة تسهم في تحفيز الأفراد على استخدام وسائط النقل التشاركي وبما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خاصة وأن الشراكة تترجم امتداد لثقة الجامعة طوال السنوات الماضية بالتزامات الشركة نحو تقديم خدمات نقل متكاملة بجودة عالية لمنسوبي الجامعة وزوارها.

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وقال توني تشان، رئيس كاوست: «تعد هذه الخدمة خطوة هامة في جهود جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مساعيها لتكون نموذجًا حقيقيًّا للمدن الذكية، على أمل أن نراها متوفرة في مختلف مناطق المملكة وفي المشاريع المستقبلية كنيوم والقدية وغيرها».

وتُقدم خدمة «ركاب» مركبة عند الطلب، تصل إلى المستخدم متى ما أراد وإلى أي وجهة عبر تطبيق سهل للأجهزة الذكية، يتميز بالمرونة والسهولة في الاستخدام.

كما تطوّر الخدمة من تجارب العملاء في التنقل، وتعزز من قيمة التنقل الآمن والتواصل بين المجتمع، بالتنقل التشاركي في الرحلة، وتضيف المزيد إلى موثوقية التنقل بتتبع مسار المركبة، وضمان وصول الركاب إلى وجهتهم بأمان.

يذكر أن خدمة ركاب، تهدف إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي ونمط حياة متطور، وتسعى إلى تطوير وابتكار حلول تنقل ذكية تثري تجربة الأفراد والمجتمع.

وعلى هامش إطلاق الخدمة، وقّعت سابتكو وكاوست مذكرة تفاهم لتقديم حلول وأنظمة مبتكرة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن الدراسات البحثية لأنظمة النقل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.