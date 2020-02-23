لأول مرة بالمملكة.. «إثراء» ينظم المعرض التفاعلي «حوار في الظلام»

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، المعرض التفاعلي «حوار في الظلام» لأول مرة في المملكة، وذلك بمدينة الظهران.

وأضاف «إثراء»، في بيان، أنَّ المعرض الذي يبدأ في 20 فبراير الجاري وحتى 30 مايو المقبل، يأتي بالتعاون مع مبادرة الحوار الاجتماعي العالمية « Dialogue Social Enterprise».

وتابع «إثراء»، أنَّ المعرض يستهدف تعزيز دور المركز في منح المكفوفين فرصة لتطبيق معارفهم ومهاراتهم في بيئة ثقافية وفنية، وإكسابهم خبرة بالتعامل مع الجمهور.

ويتضمن المعرض تجربة تفاعلية بدخول سلسلة مناطق مظلمة، بقيادة مرشدين كفيفي البصر يمتلكون خبرة الإدراك والتواصل، لتهيئة أجواء محاكاة الرياح والملامس، وسط ظلام تامّ، باستعمال الحواسّ؛ بهدف تأسيس الثقة والتعاون.

وأوضح مدير البرامج بالمركز عبد الله الراشد، أنَّ فكرة المعرض تدور حول التواصل، والتضامن، والاحتواء المجتمعي، ضمن رسالة «إثراء» عبر تقديم تجارب تفاعلية لتحفيز الأفكار وتوسيع الآفاق بالمعرفة والثقافة والفنون.

وأشار الراشد إلى أنَّ الفعالية تتضمن تقديم محاضرات وورش العمل وعروض ليخوض الزوّار تجارب ملهمة، للتوعية بكيفية الحياة بدون حاسة البصر، فضلًا عن أنشطة للتعريف بأساسيات النحت والكتابة بلغة برايل.

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وأعلن الراشد، استضافة المركز استعراضًا لجمعية «النور والأمل»، الشهر المقبل، وهو عبارة عن أوركسترا مؤلفة من فتيات غير مبصرات.

ويعدّ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أحد أهم مبادرات شركة أرامكو السعودية الموجهة للارتقاء بنمط الحياة وتهيئة مساحة فريدة، لرعاية الإبداع ونشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري، عبر برامج ثقافية وإبداعية يقدمها طوال العام.

كما يعتبر «إثراء» معلمًا حضاريًّا سعوديًّا أدرجته مجلة «التايمز» ضمن أعظم 100 موقع في العالم ينصح بزيارتها.

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