«الزكاة والدخل» تحدد عقوبات التهرب الضريبي.. وتمنح مكافآت مالية للمبلغين عن المخالفات

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل حالات التهرب الزكوي والضريبي، موضحةً عقوبات المتهربين من أداء الزكاة والضرائب، فيما أقرت الهيئة مكافأة مالية تبدأ من 1000 ريال ويصل حدها الأقصى إلى مليون ريال للمبلغين عن المخالفات.

ودشنت الهيئة العامة للزكاة والدخل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، وسمًا تحت عنوان«#حبل_التهرب_قصير»، أوضحت خلاله حالات التهرب الضريبي، وفقًا للائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية ولنظام ضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة الدخل والاستقطاع ونظام ضريبة السلع الانتقالية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل تحدد حالات التهرب الزكوي والضريبي

وتتضمَّن حالات التهرب الضريبي التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد، وإخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص.

مَن المُكلَّفون بأداء ضريبة الدخل وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل؟

وتنطبق ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا في المملكة، وغير المقيم الذي يحقق دخلًا من مصدر في المملكة، وشركات الأموال المقيمة على حصص الشركاء غير السعوديين، والعاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

ويمكن التسجيل في خدمات ضريبة الدخل بمجرد تسجيل المنشأة في وزارة التجارة والاستثمار. ويتم إنشاء رقم مميز (TIN) للمنشأة، وفور إنشائه يتعين على المكلَّف دخول البوابة الإلكترونية للهيئة لاستكمال التسجيل الأوَّلي، وبعد انتهاء العملية مباشرةً، سيتم التسجيل تلقائيًّا في خدمات ضريبة الدخل، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

عقوبات التهرب الزكوي والضريبي وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل

وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل، تصل عقوبة التهرب من ضريبة الدخل إلى 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش. أما عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقالية فتصل إلى 3 أضعاف قيمة السلعة.

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كيف تبلغ عن تهرب زكوي أو ضريبي لتحصل على مكافأة تصل إلى مليون ريال؟

وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، يمكن للمواطن الذي يريد التبليغ عن حالة تهرب زكوي أو ضريبي، أن يزور الموقع الإلكتروني للهيئة، أو يحمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وستصله رسالة نصية تفيد باستلام البلاغ أو مكالمة هاتفية للمزيد من المعلومات، أو سيتم إشعار المواطن بنظامية المُبلَّغ عنه أو استكمال الإجراءات النظامية، ثم استلام المكافأة.

وأقرَّت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن حالات التهرب الزكوي والضريبي، وتُمنح للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المتهرب وتحصيل الأموال منه.

وقدَّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكافأة الممنوحة للمبلغين بمقدار 2.5% من المبالغ والغرامات المُحصَّلة، بحد أدنى 1000 ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال؛ وذلك وفقًا للضوابط المعتمَدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير 2020م، قبل نهاية شهر فبراير الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

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