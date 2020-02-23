بالصور.. انطلاق تمرين «المدافع البحري» بمشاركة القوات البحرية الأمريكية

شهدت قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، اليوم الأحد، انطلاق التمرين البحري المختلط «المدافع البحري»، بمشاركة القوات البحرية الأمريكية.
جاء ذلك بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جيمس مالوي، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.
وزار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، خلال التمرين، زورق الدورية الأمريكي (MKVI) يرافقه قائد الأسطول الأمريكي الخامس الفريق، جيمس مالوي, مستمعًا إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأمريكي وقدراته البحرية المختلفة.
من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي، أن تمرين «المدافع البحري» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه.
يُذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوع في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي؛ حيث ينفذ الجانبان العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.
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