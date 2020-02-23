منسوبو «تعليم القصيم» يتبرعون بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية (بنين – بنات) بالشراكة مع التجمع الصحي بالمنطقة، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم؛ دعمًا للجنود البواسل المرابطين بالحد الجنوبي.

وجاءت الحملة تحت شعار «دماؤنا فداء لكم» في مقري «الإدارة العامة للبنين»، و«الإدارات النسائية» بتنفيذ من التجمع الصحي بالقصيم وتنسيق من إدارة الشؤون الصحية بتعليم القصيم.

وبادر منسوبو تعليم القصيم، بقطاعي البنين والبنات، بالتبرع بدمائهم؛ إيمانًا بما يبذله جنودنا المرابطون بالحد الجنوبي، ووفاءً للوطن المعطاء.

من جانبه، قدم مدير عام التعليم بالقصيم محمد بن سليمان الفريح، جزيل شكره للمشاركين بحملة التبرع بالدم، ولإدارة الشؤون الصحية المدرسية على التنظيم، وللتجمع الصحي بالمنطقة على تفعيل مثل هذه المبادرات الرائعة.

ولفت الفريح، إلى أن جميع منسوبي ومنسوبات التعليم يستشعرون أهمية وضرورة مثل تلك المبادرات، والبرامج الوطنية، ويساهمون بشكل مباشر في تفعيلها، وتحقيقها للأهداف والمقاصد النبيلة، التي تعكس وتبرز المعنى الحقيقي للوطنية، وحجم التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب.

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