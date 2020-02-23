«تعليم الجوف» تعلن نتائج منافسة الإملاء الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي «بنين» نتائج مسابقة الإملاء الإلكتروني، والتي أقيمت في ثانوية عبدالرحمن السديري نهاية الأسبوع المنصرم وشملت المراحل الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

من جانبه أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد أن مسابقة الإملاء الإلكتروني منافسة طلابية تعليمية بين طلاب المدرسة في الإملاء من خلال لوحة المفاتيح الرقمية «الحاسب»، وتهدف المسابقة إلى تقديم دروس عملية تطبيقية للإملاء الإلكتروني تحسيناً لنواتج التعلم، والإفادة بالتكامل بين درس الحاسب ودرس الإملاء «مجتمعات التعلم المهنية».

ولفت إلى أنها تساعد المستهدف على إدراك مواضع الأحرف والحركات والهمزات على لوحة المفاتيح، ورفع كفاءة الطلاب في الكتابة الإملائية الرقمية، والخروج عن النمطية السائدة في حصص تعليم الإملاء، وتمليك الطلاب جانبا من المهارات الوظيفية والحياتية، وملامسة شيء من ممارسات الطالب اليومية «أجهزة الجوال والحاسب».



وبين رئيس قسم النشاط الثقافي خلف بن عناد الشافي أن نتائج المنافسة على النحو التالي:

أولًا المرحلة الابتدائية:



المركز الأول يزن محمد الهيمد من مدرسة عبدالله بن رواحة الابتدائية في دومة الجندل، المركز الثاني عيسى فيصل الكايد من مدرسة العمرية الابتدائية في سكاكا، المركز الثالث يزن عبدالإله الوقيد من مدرسة سماء الإبداع الابتدائية في سكاكا.

ثانيًا المرحلة المتوسطة:

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المركز الأول نواف شاكر الخمسان من مدرسة سماء الإبداع المتوسطة في سكاكا، المركز الثاني فارس خلف الزارع من مدرسة التحكيم المتوسطة في دومة الجندل، المركز الثالث حاكم مهجع الرويلي من مدرسة الرفيعة المتوسطة في صوير.

ثالثا المرحلة الثانوية:



المركز الأول بدر عاطف السلطان من مدرسة الرحمانية الثانوية في سكاكا، المركز الثاني أحمد مشعل العريض من مدرسة العمرية الثانوية في سكاكا، المركز الثالث فوزي عصام فوزي من مدرسة بيان طبرجل الثانوية في طبرجل، المركز الثالث محمد علي محمد من مدرسة الملك سعود الثانوية في دومة الجندل، المركز الثالث يوسف طراد النماصي من مدرسة الشيخ ابن باز الثانوية في دومة الجندل.

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