بالصور.. 70 كشافًا يواجهون التصحّر بغرس الأشجار في وادي الدواسر

بدأ 70 كشافًا بإدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، المشاركة في مشروع «الحد من زحف الرمال»؛ لمواجهة التصحر في المحافظة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة الـ«12» من المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار «النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية المجتمع».

وأسهم الكشافون في غرس العديد من الأشجار المعمرة التي تتحمل طبيعة مناخ المحافظة، وأجروا صيانة لتمديدات المياه وتنظيف أحواض تلك الأشجار.

وكانت كشافة الإدارة ركزت على برامج البيئة وحماية الحياة الفطرية وحماية المحميات الطبيعية من العبث، وتنظيم رحلات استكشافية للكشف عن مناطق الرعي الجائر، وتشجيع العمل في حملات مكافحة التصحر.

تلقى المشاركين على هامش الفعالية دورة عن العمل التطوعي في المجال البيئي، قدمها عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور محمد الأبيض .

Advertisements

وتعتزم كشافة الإدارة ممثلة بالنشاط الكشفي، إقامة معرض لمنتجات كشّافيها ضمن احتفالات الإدارة باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف هذ العام يوم الـ 25 من شهر شوال، للتذكير بهذا الخطر الذي يهدد البشرية .

اقرأ أيضًا

كشافة تعليم وادي الدواسر تُسخّر الإذاعة المدرسية للتوعية بالشأن البيئي

بمشاريع ومبادرات.. الكشافة السعودية تحتفي بـ«اليوم العالمي للتطوع»