بالصور.. تعليم عنيزة ينفذ حملة «صحة العين» لأكثر من 214 مستفيدًا

نفذت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية، صباح اليوم الأحد، حملة «صحة العين»، شملت أكثر من 214 مستفيدًا.

جاء ذلك بحضور مدير التعليم خالد بن جايز الحربي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن، ومدير الصحة المدرسية ماجد الصيخان، وعددٍ من القيادات التعليمية ومنسوبي الإدارة.

وتأتي الحملة ضمن الخطة الوقائية لعام 1441هـ، وبمبادرة من مركز رعاية العيون، بهدف فحص العين لمنسوبي الإدارة من خلال عيادة متنقلة مزودة بأحدث الأجهزة وكادر طبي على أعلى المستويات لإجراء الفحوصات الطبية.

كما تستعد إدارة تعليم عنيزة لإطلاق حملة «صحة العين»، لمنسوبي مدارس المحافظة والطلاب لفحص صحة العيون واستكشاف مشاكل الإبصار، وتقديم النصائح والإرشادات للمحافظة على سلامة وصحة العين لدى منسوبي الإدارة ومدارسها وطلابها.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تحدد موعد طباعة إقرار واستمارات طالبي النقل الداخلي والخارجي

إغلاق التقديم 12 ليلًا.. «التعليم» توضح الخطوة المقبلة لحركة النقل