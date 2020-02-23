السعودية اليوم / إيقاف 65 شخصًا بين مهاجرين ومهربين بالجزائر



الجزائر 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش الجزائري 65 شخصًا، بين مهاجرين ومهربين، بمدن تمنراست وعين قزام وتمنراست وتلمسان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات من الجيش بمدينتي تمنراست وعين قزام أوقفت 8 مهربين، وصادرت منهم ستة مولدات كهربائية، وست مطارق ضغط، بالإضافة إلى ستة أجهزة للكشف عن المعادن.

وأضاف أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 57 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينتي تمنراست وتلمسان.

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17:39ت م

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