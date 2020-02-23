السعودية اليوم / تعليم تبوك يعقد اجتماعاً للجنة الطفولة المبكرة



تبوك 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه اليوم اجتماعاً للجنة مشروع الطفولة المبكرة واطلع على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة ضمن افتتاح 14 مدرسة طفولة مبكرة شملت مدينة تبوك ومحافظات أملج والوجه وضباء وحقل وتيماء،

واستعرضت اللجنة الاقتراحات المطروحة لخدمة المشروع في مدارس الطفولة المبكرة في تعليم تبوك.

وأكد بأن تعليم تبوك يولي مرحلة التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة اهتماماً كبيراً تماشياً مع الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم،لافتاً إلى دور تعليم تبوك الريادي في مجال الطفولة المبكرة من خلال تدشين وزارة التعليم لأول مدرسة للطفولة المبكرة بالمملكة في الثاني من شهر جمادى الأول عام 1440هـ بالروضة 14 بتبوك.

ووجه المدير العام جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام في تعليم تبوك بالتعاون مع لجنة مشروع التوسع بمدارس الطفولة المبكرة وتسخير كل الإمكانيات وتذليل المعوقات أمام افتتاح المزيد من مدارس الطفولة المبكرة والتي تسعى الإدارة لمضاعفة أعدادها في العام الدراسي المقبل، واستمرار التوسع تنفيذاً لخطة وزارة التعليم للخمس سنوات المقررة بشمول جميع مدارس وزارة التعليم.

//انتهى//

17:23ت م

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