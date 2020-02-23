السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي عضواً في البرلمان الألماني



الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، عضو البرلمان الألماني نيكولاس لوبل.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأطلع الدكتور الربيعة، المسؤول الألماني على ما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من جهود إغاثية وإنسانية للمنكوبين في 47 دولة حول العالم، وبالأخص اليمن.

وأشاد لوبل بالإسهام المميز للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني والإغاثي في دول العالم كافة.

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16:57ت م

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