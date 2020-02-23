السعودية اليوم / وزير النقل يستقبل رئيس الهيئة السعودية للمهندسين



الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة

واطلع معاليه على عرض تعريفي لأهداف الهيئة المتمثلة في النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى وإنتاجية العاملين فيها.

كما استعرض اللقاء مهام الهيئة والتي من أبرزها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة.

حضر اللقاء مستشار معالي وزير النقل المهندس هذلول الهذلول، ومستشار معالي الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر، ومن الهيئة السعودية للمهندسين الأمين العام المهندس فرحان الشمري.

// انتهى //

16:53ت م

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الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساستقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني.واطلع معاليه على عرض تعريفي لأهداف الهيئة المتمثلة في النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى وإنتاجية العاملين فيها.كما استعرض اللقاء مهام الهيئة والتي من أبرزها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة.حضر اللقاء مستشار معالي وزير النقل المهندس هذلول الهذلول، ومستشار معالي الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر، ومن الهيئة السعودية للمهندسين الأمين العام المهندس فرحان الشمري.// انتهى //16:53ت م0207

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