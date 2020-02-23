السعودية اليوم / تعليم عنيزة ينفذ حملة «صحة العين» لأكثر من 214 مستفيداً



عنيزة 29جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

نفذت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية، اليوم حملة «صحة العين»، بحضور مدير التعليم خالد بن جايز الحربي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن، ومدير الصحة المدرسية ماجد الصيخان، وعدد من القيادات التعليمية ومنسوبي الإدارة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة الوقائية لعام 1441هـ، حيث بلغ عدد المستفيدين 214 مستفيدًا من الحملة التي هدفت لفحص العين لمنسوبي الإدارة من خلال عيادة متنقلة مزودة بأحدث الأجهزة وكادر طبي على أعلى المستويات لإجراء الفحوصات الطبية.

يذكر أن إدارة تعليم عنيزة تستعد لإطلاق حملة «صحة العين»، لمنسوبي مدارس المحافظة والطلاب لفحص صحة العيون واستكشاف مشاكل الإبصار، وتقديم النصائح والإرشادات للمحافظة على سلامة وصحة العين لدى منسوبي الإدارة ومدارسها وطلابها.

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16:41ت م

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