السعودية اليوم / تعليم الباحة ينظم اللقاء الأول لمديرات ومشرفات وإداريات الإدارات التعليمية



الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم, اللقاء الأول لمديرات ومشرفات وإداريات الإدارات التعليمية, بحضور مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات نوال بنت علي الدرمحي, وذلك بمسرح الإدارة.

وخلال اللقاء أوضحت مساعدة مدير الموارد البشرية جوهرة معيض أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على نظام الإجازات، ونظام توثيق، ونظام فارس بالإضافة الى شرح وتوضيح خدمة بياناتي الوظيفية, مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود تتحقق الاهداف المهنية والوطنية ليكون الجميع على قدر المسؤولية ومحل الثقة الممنوحة لخدمة الوطن الغالي.

من جانبها قدمت المساعدة للشؤون التعليمية شكرها لإدارة الموارد البشرية على تنظيم هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على ما يستجد في اللوائح والتعاميم لمعرفة حقوق ووجبات الموظف ومعرفة الانظمة وما يستجد فيها كل عام من لوائح الاجازات ونظام الخدمة الذاتية وآلياتها والخدمات التي تقدمها تلك البرامج الالكترونية التي تعد وسيله مبسطة يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الخدمات الذاتية بكل يسر وسهولة.

وفي ختام اللقاء تم عرض عدد من أوراق العمل التي تناولت نظام الإجازات بالتفصيل, وشرح نظام فارس وبياناتي مدعمة بعرض توضيحي لكل ورقة.

// انتهى //

16:41ت م

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