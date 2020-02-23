السعودية اليوم / محافظ العقيق يلتقي مدير فرع الأحوال بالباحة



الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي بمكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة عبدالعزيز بن شويل الغامدي ، بحضور مدير مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة محمد بن عثمان الزهراني، وعدد من منسوبي الإدارة.

وتخلل اللقاء استعرض الاستعدادات النهائية لبدء العمل بمكتب الأحوال بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين, وذلك كون محافظة العقيق يتبع لها ستة مراكز مترامية الأطراف بما يوفر الوقت ويخفف من معاناة المراجعين, كما تم مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم سير العمل.

وأثنى محافظ العقيق على الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة لقطاع الأحوال المدنية حرصاً على الارتقاء بالعمل الخدمي في وزارة الداخلية، مشيداً بجهود وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ومتابعته المستمرة لافتتاح فرع للأحوال المدنية بالمحافظة.

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16:36ت م

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