السعودية اليوم / جامعة القصيم تقيم ندوة علمية ومعرض مصاحب لحملة «حياتك أهم»



بريدة 29جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

تقيم جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الهندسة غدا ندوة ومعرض مصاحب لحملة «حياتك أهم»، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وذلك لمدة ثلاثة أيام في مقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.

وتأتي هذه الحملة لتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية لتحقيق ورفع السلامة المرورية للفرد والمجتمع وتعزيز روح التكاتف بين القطاعات الحكومية والمجتمع لاستشعار المسؤولية الشخصية تجاه رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته، أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور مشعل المشيقح، أن الحملة بما تشملها من ندوة علمية ومعرض مصاحب تهدف لرفع الوعي المروري بالمجتمع تجاه مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، والحد من الحوادث المترتبة على هذه المخالفة التي أودت بحياة كثير من الأرواح، كما تعزز روح التعاون بين الجهات ذات العلاقة لرفع الوعي المروري والحد من المخالفات.

وبين أن الندوة يتخللها مناقشة عدد من أوراق العمل منها، أهمية الدراسات المرورية في رفع مستوى السلامة المرورية، وسلوكيات مستخدم الطريق وآثارها السلبية على المجتمع، وبخاصة مخاطر استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة، وكذلك السلامة المرورية بين الواقع والمأمول، والإسعافات الأولية للحوادث المرورية، إضافة إلى التكيف السلوكي لدى قائد المركبة، والآثار الصحية الناجمة عن الحوادث المرورية وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، علاوة على دور الهندسة المرورية في معالجة المخاطر المحتملة على الطرق وأثر التقنية عليها، بمشاركة عدد من المختصين من الجامعة والجهات ذات العلاقة.

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16:36ت م

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