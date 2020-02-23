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الدكتور الربيعة يلتقي وفد البرلمان الأوروبي

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، وفد لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة هانا نيومان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وإمكانية التعاون بهذا الخصوص.

وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء لمحة عن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية ممثلة بالمركز في 47 دولة حول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين، موضحًا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشاريع.

وأشاد الوفد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة والبرلمان الأوروبي ، منوهين بأعمال المركز المتنوعة في المجالات الإغاثية والإنسانية.

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