شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث القضايا المشتركة مع برلماني ألماني والان نبدء بالتفاصيل
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، عضو البرلمان الألماني نيكولاس لوبل.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأطلع الدكتور الربيعة، المسؤول الألماني على ما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من جهود إغاثية وإنسانية للمنكوبين في 47 دولة حول العالم، وبالأخص اليمن.
وأشاد لوبل بالإسهام المميز للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني والإغاثي في دول العالم كافة.
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